MATCH 41グループI第2戦2026年6月23日 9:00キックオフ（会場：ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)ノルウェー 3-2 セネガル強豪ひしめくグループIの第2戦が行われた。28年ぶりとなるW杯に挑んでいるノルウェーは初戦でイラク代表に4-1の快勝。エースのハーランドが2ゴールを挙げる活躍を見せ、いい状態で第2戦目を迎えた。一方のセネガルは初戦で優勝候補筆頭のフランスと対戦した。前半こそ互角以上に戦ったが、後半ス