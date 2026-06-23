ダイソーで優秀なバッグを発見しました！使わないときはコンパクトに持ち運べるのに、大容量で荷物がたっぷり入る優れもの。しかも、さまざまな持ち運び方ができて実用的なんです！生地もしっかりとしていて丈夫。ファスナー付きポケットもあり、小物もしまえます。旅行やおでかけのお供に、持っておくと便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ2wayバッグ（トート、リュック）価格：￥550（税込）販売シ