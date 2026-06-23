好きな写真やイラストを切り抜いて作るキーホルダーキットって、透明でシンプルなものが多いイメージ。そんな中ダイソーに可愛いデザインの手作りキットが、新作として登場していました！ハート形で色も可愛く、おしゃれのポイントに♡ガイドに沿って好きなものを切り取って入れるだけなので簡単ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニフレームキット（ハート）価格：￥110（税込）フレーム内径サイズ（約）：