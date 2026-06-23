米グーグル（Google）は現地時間22日、「Googleスプレッドシート」に、生成AI「Gemini」が数式エラーを修正してくれる機能を追加したと発表した。 「Google AI Pro/Ultra」のほか、「Business Standard/Plus」「Enterprise Standard/Plus」「Google AI Pro for Education」「AI Expanded Access」のユーザー向けに、最大15日間をかけて順次展開される。Google Workspaceの「スマート