CIOからQi2.2対応の半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」が発売 CIOは、Qi2.2対応の半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」を発売した。価格は8980円。 同機1台で、「ワイヤレス充電」「有線充電」「スマホスタンド」「ワイヤレス充電器」として利用できるもので、バッテリー容量は1万mAh。 ワイヤレス充電機能では