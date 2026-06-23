iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AIボイスレコーダー「iFLYTEK AIボイスレコーダー S6」と、対面コミュニケーション向けのAI翻訳機「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」の2製品を、主要家電量販店で発売した。 従来、オンライン販売を中心に展開していたが、実店舗に販路を拡大することで、実際の操作感や集音・翻訳性能を試せる機会を提供する。 iFLYTEK AIボイスレコー