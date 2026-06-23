北海道・上川の下川町西町にある桜ヶ丘公園内のパークゴルフ場で2026年6月22日、緊急銃猟が実施され、クマ1頭が駆除されました。下川町によりますと、桜ヶ丘公園では6月に入り、クマの目撃が相次いでいました。公園付近には住宅もあり緊急性が高かったことから、町は22日に緊急銃猟の実施を決め、正午ごろから町のガバメントハンターが警戒にあたっていました。午後2時ごろ、パークゴルフ場内にクマ1頭が出没し