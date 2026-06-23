シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が、YouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。30代後半に経験したうつ病の壮絶な体験を語った。【写真】誕生直後難病におそわれるも…成長した次女との“顔出し”2ショットを公開した布川敏和■家族の病と両親の死が重なり「出口が見えないトンネルに入っちゃったような」布川がうつ状態に陥った背景には、立て続けに襲いかか