◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合ぶりとなる17号先頭打者本塁打を放ち、チームの50勝両リーグ一番乗りに貢献した。初回、相手先発・マシューズとの初対決となった第1打席、1ボールからの2球目、真ん中付近のチェンジアップをフルスイングすると、打球はあっという間に右翼