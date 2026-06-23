昨年放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」でロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が６月１２日に右前膝の骨片除去手術を受けたことが分かった。北海道浦河町の育成牧場「ディアレストクラブ」が６月２２日、公式インスタグラムで発表した。同馬はデビュー２戦目まで芝で使われたが、初めてダートに投入された３戦目の４月２５日福島４Ｒ・３歳