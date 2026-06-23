アーティストグループ『Number_i』の神宮寺勇太さんが6月23日、自身のインスタグラムを更新。フランス・パリを訪れた近影を投稿しました。 【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】「in Paris」パリ訪問を報告にファン反響「パリ降臨してる」「すごく爽やかな着こなしで素敵です！」白のキャップとTシャツに、デニムを履いた神宮寺さんは「in Paris with @amiri」と投稿。 『AMIRI』は2014年にアメリカ・ロサンゼルス