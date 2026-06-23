世界的アルピニスト野口健の娘で、登山家・環境活動家として活動する野口絵子が、ミス日本グランプリを受賞。父の反応を明かした。【映像】ミス日本グランプリでティアラを冠る姿野口は、6月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年1月にミス日本グランプリを受賞した際のエピソードを披露した。ミス日本に挑戦したきっかけについて、野口は「ちょうど私がミス日本に選ばれる1年前の時に、ミス日本の関係者