米テレビ番組司会者の母親で、現在行方不明になっているナンシー・ガスリーさん/NBC（CNN）米テレビ番組司会者の母親ナンシー・ガスリーさんが行方不明になっている事件に関連して、ガスリーさんが死亡したという内容のメモが複数の報道機関に送り付けられた。捜査状況に詳しい関係者がCNNに明らかにした。これに先立つ1通目のメモでは、数百万ドルの身代金を要求していたという。捜査当局は、ガスリーさんを誘拐した犯人からの要