23日は、81年前の沖縄戦の犠牲者を悼む「沖縄慰霊の日」です。糸満市で行われた「沖縄全戦没者追悼式」では、中学2年の女子生徒が、曾祖母の戦争体験から受け取った平和への思いを詩に込めて朗読しました。「生きたいと願った証」と題した「平和の詩」を朗読したのは、豊見城市立豊崎中学校2年の亀谷琉奈さんです。亀谷さんが曾祖母の右の太ももに残る大きな傷痕に気づいたのは5歳の頃です。「その傷、どうしたの？」いつもにこに