毎週800円かけてガソリンスタンドで洗車している夫を見て「自宅で洗車した方が安いのでは」と感じている方もいるでしょう。 本記事では、自宅で洗車するときにかかる費用の目安や自宅で洗車するデメリットなどについて解説します。洗車機と自宅での洗車、どのくらい費用が異なるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 自宅で洗車するときにかかる費用 自宅で洗車をする場合、おもにかかる費用は水道代