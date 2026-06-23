人気カートゥーンアニメ「パワーパフガールズ」の新作アニメ－ション映画が開発中であることがわかった。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションが、仏アヌシー国際アニメーション映画祭にて明らかにしたという。 米によると、ワーナーは現在、「パワーパフガールズ」の新たなアニメ映画製作に向け、権利取得の