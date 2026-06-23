ヒュー・ジャックマン主演のミステリー映画『ひつじ探偵団』が、2026年6月24日（水）よりPrime Videoにて世界独占配信されることがわかった。2026年5月8日の劇場公開から、早くも登場する。 ﻿ 本作は、ドイツの作家レオニー・スヴァンによる同名小説を実写映画化するもの。大好きなご主人を殺されたひつじたちが、自ら真相を追いかけるという、なんともユニークな“もふもふ探偵ミステ