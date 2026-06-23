俳優チャン・グンソク（38）が制服姿を披露した。アラフォーとは思えないビジュアルが話題を集めている。【画像】チャン・グンソクの“制服姿”6月21日、俳優チェ・ダニエルのYouTubeチャンネルには、「とりあえず4人でロッテワールドで会うことにはなったけど…（ft. イ・ダヒ、チャン・グンソク、アン・ジェヒョン、クギドンフレンズ）」というタイトルの動画が公開された。動画には、最近tvNのバラエティ番組『クギドンフレンズ