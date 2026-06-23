「2026 SBS歌謡大典 Summer」の第2弾ラインナップが公開された。6月23日、「2026 SBS歌謡大典 Summer」はStray Kids、BABYMONSTER、EVANらが名を連ねる第2弾出演ラインナップを発表した。【写真】「本物の王子様…」Stray Kids・フィリックス、“純白スーツ”今回の第2弾ラインナップには、世界的な人気を誇るStray Kids、次世代メガトレンドグループとして注目を集めるBABYMONSTER、高い完成度を誇るパフォーマンスで知られるTEN