北中米ワールドカップ・グループF第2戦でチュニジアに大勝した森保ジャパン。その見事な戦いぶりを韓国の英雄パク・チソン氏が絶賛したことは、日本でも各メディアを通じてすでに大きく報じられている。だが、隣国の躍進に言及しているのはレジェンドだけではない。今大会を戦う韓国代表の現役選手もまた、日本代表について口を開いた。【画像】日本代表4-0勝利の裏で韓国教授が“旭日旗応援”に怒り初出場のW杯で韓国代表の最終ラ