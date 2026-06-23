メ～テレ（名古屋テレビ） 日本の棚田百選に選ばれている、三重県熊野市の丸山千枚田で、アジサイが見頃を迎えています。 熊野市紀和町の丸山千枚田では、棚田の管理をしている「丸山千枚田保存会」が、棚田の風景に彩りを添えようと、20年以上前にアジサイの苗を植えました。 例年とほぼ同じ6月初めに咲き始め、現在見頃を迎えています。 青や紫、白のアジサイが梅雨の時期の棚田を彩っていて、訪れた人たちは