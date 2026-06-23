シュークリーム専門店『ビアードパパ』は、2026年7月1日から8月8日までの間、日本ルナのロングセラー商品･バニラヨーグルトをイメージしたコラボレーション商品「バニラヨーグルトクリームシュー」を販売する。【バニラヨーグルトクリームシューの画像はこちら】◆バニラヨーグルトクリームシュー販売価格:290円(税込)販売期間:2026年7月1日〜8月8日販売店舗:全国のビアードパパ2021年の初登場以来、暑い夏にぴったりのさわやかな