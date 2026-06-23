サングラスやバッグ、扇子など、暑い日もおしゃれに過ごすために取り入れたい、モダンな夏小物たちが大集合。デザインはもちろん、涼しさをもたらしてくれる機能を備えたアイテムも要チェック。? 置いた時に少し揺れる個性的なフォルム人気の「SEESAW」シリーズにラタン素材の新作が登場。編み込み状のハンドルは、シマウマのたてがみをイメージ。中身を隠せるストライプ柄のスカーフ付き。バッグ \41,800（ア ヴァケーション／ノ