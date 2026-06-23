【姫崎莉波 キミとセミブルーVer.】 予約期間：6月23日～8月30日 2027年2月 発売予定 価格： 23,430円（通常版） 24,530円（特典版） ネオンマックスは、フィギュア「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」を2027年2月に発売する。価格は通常版が23,430円、特典版が24,530円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」