近畿では、この先、28日(日)頃まで雨の降りやすい日が続くでしょう。25日(木)は、断続的に雨が強まり、南部を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。また、27日(土)から28日(日)にかけては、台風7号の接近前から梅雨前線の活動が活発化し、台風が近づいた場合はさらに大雨のリスクが高まりそうです。高潮にも注意が必要なため、今後、発表される情報に注意してください。近畿は雨の日続く25日は南部中心に大雨の恐れ今日23日