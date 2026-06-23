この先2週間(6月24日〜7月6日)は、前線や台風の影響で全国的に曇りや雨の日が多く、西日本では28日頃にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。台風7号の動き次第では東海や関東など東日本でも雨量が増える恐れがあります。7月に入ると西〜東日本で厳しい暑さとなる日もありそうです。九州〜近畿は28日頃まで大雨台風7号と8号の動きに警戒1週目(24日〜30日)は、西日本を中心に大雨への警戒が必要な1週間です。特に25日(木)〜26