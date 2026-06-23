池のそばを歩くリーリー。（２月２５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月23日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、池のそばを歩くパンダのリーリー（力力、中国名「比力」）が撮影された。