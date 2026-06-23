国土交通省 江戸川河川事務所の公式X（@mlit_edogawa）が、2026年6月3日の台風6号の大雨の影響により、増水した河川の水を「首都圏外郭放水路」へ取り込み、江戸川へ排水したと投稿しています。河川の水が立坑に勢いよく流入する様子や、“地下神殿”と呼ばれる調圧水槽に水が溜まる様子を動画で公開しています。話題となった動画とともに、首都圏を水害から守る同施設の驚くべき仕組みや役割を紹介します。【動画】ドドドド……も