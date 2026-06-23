阪神・梅野が23日、1軍に合流した。全体練習前に、バットケースなどの荷物をベンチ裏に運び入れた。今季は4月25日に1軍に昇格し、9試合で25打数5安打（・200）、1本塁打、1打点。交流戦中の今月10日に出場選手登録を外れていた。前日22日に伏見と嶋村が出場選手登録を外れた。伏見について、藤川監督はこれまで欠場した際に「コンディションが整わなかった」と発言をしていることから、何らかのコンディション不良が起きたと