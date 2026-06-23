ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで30日より順次発売される。【写真】飛び出すウッディやバズ！特別装飾のディズニーストア【1】TOY STORY 5ディズニーストアに新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるアイテ