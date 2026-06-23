2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年6月22日）**********厚生労働省が公表している2023年の「介護給付費等実態統計月報」によると、85歳以上の59.5％が介護認定を受けています。高齢の親を子どもが介護するケースも増えるなか、「親思いの優しい人間が結果的に損をしてしまう」と語るのは、自身も介護経験がある作家・姉小路祐さんです。今回は、