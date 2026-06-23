ロッテの河村説人投手が24日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）に先発することが発表された。日本ハムは加藤貴之投手が先発する。河村は4月10日の西武戦（大宮）以来、今季2度目の先発。北海道出身でエスコンでは昨季2試合に登板して1勝1敗、防御率3・38。9月22日の対戦では7回2安打無失点の快投で、伊藤大海投手に投げ勝っている。強力打線に挑む右腕は「ファームでもずっと調子は良かったので、出来ることをしっか