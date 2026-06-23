ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。親交のある元アスリートについて語った。外資系銀行員だった安井は、30歳の時に始めたダイエットをきっかけに、健康的な筋肉美を競うビキニフィットネスの世界へ。67キロあった体重を10カ月で15キロ減量し、31歳で「オールジャパンフィットネスビキニ選手権大会」で優勝。2023年には「IFBB世界フィットネス