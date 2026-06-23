デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・麻布台にある中華料理店「虎景軒」です。（撮影：上田佳代子）【写真】「虎景軒」オリジナルの北京ダック。皮だけでなく身の部分も…* * * * * * *新しい息吹を感じる中国各地の伝統料理店内に一歩入ると開放的な空間が広がり、高い天井に大きくと