年齢を重ねるほど、印象を左右するのが肌の見た目です。ベースメイクが美しく仕上がっていれば、清潔感や品のよさが演出できるうえ、ポイントメイクも映えやすくなります。肌悩みを解消しつつ美肌に導く、最新の製品を紹介しましょう（撮影：ケント・チャンスタイリング：山本瑶奈構成・文：入江信子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *みずみずしい肌に仕上がるリキッドファンデーション【ケア効果で1日快適】１：エ