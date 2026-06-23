読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」では、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩み、時事問題から身の回りのことまで、さまざまなテーマで意見交換が行われています。今回は「孫がいなくてかわいそうねと言われた」というトピックをご紹介します。孫の有無や子どもとの距離は、親の幸せを測る基準になるのでしょうか。投稿者の悩みに、多くの反響が寄せられています。* * * * * * * 遠方に進学させた