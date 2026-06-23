中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第9回「淡い初恋は、豆乳豚汁の味」が、6月23日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】光莉は門司港の時の人となり…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）