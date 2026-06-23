オランダのNECナイメヘンに所属する佐野航大選手は6月22日、自身のInstagramを更新。元日本代表でJ1リーグ・セレッソ大阪所属の香川真司選手とのツーショットを公開しました。【写真】佐野航大＆香川真司のツーショット「会えて良かったですね」航大選手は「永遠の憧れの人との貴重な時間」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。白いTシャツ姿の自身と、サングラスを掛けてキャップをかぶった香川選手が、並んで座って笑顔を見せてい