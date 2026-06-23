トヨタ斬新「ハイエース“MRT”」実車登場へ！建築現場や配送業務など、日本のビジネスシーンで働くクルマといえば、トヨタ「ハイエース」を思い浮かべる人が多いでしょう。実は、この質実剛健な商用ワンボックスバンは週末になると全く別の顔を見せ、アウトドア愛好家たちの間でカスタマイズのベース車両として絶大な人気を誇っています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「ハイエース“MRT”」です！（57枚）こう