東京消防庁「毅然と対応していく」 救急車の破損行為も近年、救急対応中の隊員が傷病者や、その関係者などから暴行・暴言を受けるといった救急活動の妨害事案が発生し、問題視されています。そのような状況の中、東京消防庁は2026年6月16日、救急隊員に対する暴行事案が発生したとして、公式Xにおいて以下のように投稿しました。【動画】「えっ…」これが救急隊員が暴行を受けた事案の再現動画です（8枚）「【救急隊員に対す