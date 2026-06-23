野球塾「J-PARK」の福原代表と「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督がイベントに参加野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が22日、無料オンラインイベント「小中学生に多い“手打ち”改善講座」を開催した。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」代表を務める福原芳之さんと、3度の全国制覇を誇る学童野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督が、子どもたちや指導者が抱える“打撃の悩み”につ