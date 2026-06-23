ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、7月17日（金）から、『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで順次発売する。【写真】映画コーデで着たい！『映画ちいかわ』×ユニクロ「UT」コラボ商品一覧■名シーンをデザイン今回登場するのは、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』をモチーフにしたコレクション。ウィ