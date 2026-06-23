石油原料の不足を受け、白黒デザインに変更されたカルビーの「ポテトチップス」が、県内の店頭にも並び始めました。 広島市南区の商業施設・ゆめタウン広島では、「ポテトチップス うすしお味」や「コンソメパンチ」など、普段はカラフルなパッケージでおなじみの商品が、白と黒を基調としたパッケージで大量に陳列されていました。 商品には「石油原料節約パッケージ」と表示されています。 ゆめタ