17日、広島県海田町の国道で軽自動車が街路灯に衝突する事故があり、車に乗っていた18歳の男性2人が意識不明の重体となっています。 17日午前4時ごろ、海田町窪町の国道2号で「事故で停まっている車がある」と通報がありました。 警察が現場に駆けつけたところ、軽自動車が中央分離帯にある街路灯に左側面から衝突し、車は大きく壊れていたということです。 この事故で、運転していた安佐北区の18歳の男性と、助手席に乗って