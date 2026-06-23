「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。茶との出会いを語った。23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。「結婚して16年目。私、21から一緒にいるんですよ」と明かした。「私が皿洗いしている割烹料理屋さんに加トちゃんが食べにきて、そこで出会うんですけど、いろんな芸能人がけっこう来てたんですよ