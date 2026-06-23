北朝鮮の金正恩総書記が日本は「戦争国家へと変貌している」と名指しで批判しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は22日まで開かれた党の重要会議に出席し、「日本が軍事大国化を進めている」とした上で、「堂々と戦争国家へと変貌している。国際社会の強い反発と深刻な懸念を呼び起こしている」と批判しました。北朝鮮が日本の防衛力強化の動きを強くけん制した形です。また、金総書記はアメリカと韓国が6月に行った北