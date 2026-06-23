今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスで4位に入賞した新潟県長岡市出身の古野慧選手に県スポーツ賞が贈られました。 6月23日、花角知事から県スポーツ賞を贈られたのは、今年2月のミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスに出場した長岡市出身の古野慧選手です。 4年前の北京オリンピックではスタート直後に転倒し、リベンジの場となった今回のオリンピ