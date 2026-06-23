23日午前4時41分頃、新潟県南魚沼市湯沢町三国地内の国道沿いで、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 目撃者からの110番通報を受け、南魚沼警察署が把握したものです。 クマが目撃された場所は別荘が点在するエリアとのことで、南魚沼警察署が住民などへの注意を呼びかける広報活動と警戒活動を実施しています。