ラオスの警察当局は特殊詐欺の拠点とみられる建物を摘発し、日本人の男女9人を含む17人を拘束したと発表しました。ラオスの警察当局は22日、北部シェンクワン県で特殊詐欺拠点とみられる建物を17日に捜索したと明らかにしました。この摘発で「ラオスに不法入国し、違法行為に関与した」として、日本人の男女9人のほか、中国人と台湾出身の8人を拘束したということです。建物からは携帯電話やノートパソコンなど多数の電子機器が押