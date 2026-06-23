女優の中山忍（53）が22日、自身のインスタグラムを更新し、先輩女優との2ショットを公開した。「浅野ゆう子さんとご一緒させていただきました」と女優の浅野ゆう子とのツーショットを公開。BS10での「あこがれの絶景クルーズ旅豪華客船『#MSCベリッシマ』で極上の船旅」での共演を報告した。「ギュギュッとゆう子さんをひとりじめはぁ〜楽しかった」「女子旅」と添えた。中山は浅野とは舞台「大奥」での共演をきっか